Incidente di Settimo San Pietro, i pericoli della strada e i lavori per la rotatoria che non partonoUn progetto da 200mila euro già finanziato, ma mai avviato
L'incidente della scorsa notte all'incrocio fra la circonvallazione 15 e la via Corsica, la strada-bretella che porta all'abitato di Settimo San Pietro, denuncia per l'ennesima volta la pericolosità di questo tratto di strada, peraltro trafficatissima. Un'auto arrivata dalla via Corsica si è scontrata con una moto col centauro volato sull'asfalto per diversi metri restando miracolosamente ferito in maniera superficiale. Tanto da finire in ospedale in codice giallo.
L'ennesimo incidente che denuncia una situazione di pericolo evidente anche per la scarsa visibilità di questo incrocio dove insistono rigogliosi canneti. Da tempo c'è un progetto, finanziato e appaltato dalla Città metropolitana (proprietaria della strada), per 200mila euro che prevede la costruzione della rotatoria. Ma i lavori non iniziano, ci sarebbero problemi burocratici.