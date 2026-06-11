Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un’abitazione a Poggio dei Pini, frazione di Capoterra.

Intorno alle 3.30 la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso, inviando sul posto una squadra del distaccamento cittadino.

Nel frattempo l’unico abitante della casa era riuscito a mettersi in salvo, uscendo in autonomia: è stato visitato sul posto dai soccorritori del 118, non ha riportato gravi conseguenze.

I Vigili del fuoco hanno immediatamente domato il rogo evitando che le fiamme, partite dalla cucina, si estendessero al resto dell’abitazione. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, sono state avviate le indagini per risalire alle cause: si ipotizza che l’incendio si sia sviluppato per il guasto di un elettrodomestico.

(Unioneonline)

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