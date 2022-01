Fiamme oggi pomeriggio in un capannone della SdI, azienda di logistica e spedizioni a Macchiareddu.

L’incendio si è propagato velocemente nello stabile: per fortuna in quel momento non era presente nessuno.

L’alta colonna di fumo che si è levata dal posto era ben visibile a chilometri di distanza.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre per domare il rogo – le cui cause sono da accertare – al fine di evitare il coinvolgimento di altre aree.

