Gli alunni della classe 5ªB della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro si è recata a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, per partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso “ Vorrei una legge che…”, promosso dallo stesso Senato e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La quinta B di Settimo è risultata vincitrice classificandosi al primo posto con il progetto denominato “In cerchio sicuri - Tutti dentro, nessuno escluso”, dedicato al valore del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione dei comportamenti di esclusione e bullismo.

Gli alunni, accompagnati dalla docente Elisabetta Cara, dalla Dirigente Maria Iole Nieddu, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Andrea Vacca, dal Sindaco Gigi Puddu, dall’Assessora Maria Rita Arba e dalla Consigliera comunale Elisabetta Milia, prima e dopo la cerimonia hanno potuto visitare ed ammirare Palazzo Madama , splendido esempio di architettura del XV secolo e dal 1871 sede del Senato, dove tra l’altro per l’occasione sono stati esposti i lavori presentati dalle 14 scuole vincitrici del concorso, provenienti da varie zone della penisola , tra cui la 5ª B di Settimo.

Ad accogliere e premiare la 5ª B nell’Aula legislativa è stato il senatore questore Marco Meloni.

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