In Senato una scolaresca di Settimo San Pietro premiata al concorso “Vorrei una legge che...”A Palazzo Madama gli alunni della classe 5ªB della primaria dell’istituto comprensivo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gli alunni della classe 5ªB della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro si è recata a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, per partecipare alla cerimonia di premiazione del concorso “ Vorrei una legge che…”, promosso dallo stesso Senato e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La quinta B di Settimo è risultata vincitrice classificandosi al primo posto con il progetto denominato “In cerchio sicuri - Tutti dentro, nessuno escluso”, dedicato al valore del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione dei comportamenti di esclusione e bullismo.
Gli alunni, accompagnati dalla docente Elisabetta Cara, dalla Dirigente Maria Iole Nieddu, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Andrea Vacca, dal Sindaco Gigi Puddu, dall’Assessora Maria Rita Arba e dalla Consigliera comunale Elisabetta Milia, prima e dopo la cerimonia hanno potuto visitare ed ammirare Palazzo Madama , splendido esempio di architettura del XV secolo e dal 1871 sede del Senato, dove tra l’altro per l’occasione sono stati esposti i lavori presentati dalle 14 scuole vincitrici del concorso, provenienti da varie zone della penisola , tra cui la 5ª B di Settimo.
Ad accogliere e premiare la 5ª B nell’Aula legislativa è stato il senatore questore Marco Meloni.