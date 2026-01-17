Sono quattro le perquisizioni, effettuate a carico di altrettanti indagati residenti nel Cagliaritano nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla polizia postale, sotto il coordinamento della Procura, contro la diffusione illecita di edizioni de L’Unione Sarda attraverso piattaforme di messaggistica istantanea online.

L’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna è partita a seguito della segnalazione, da parte del gruppo editoriale, della diffusione non autorizzata su alcuni gruppi di copie del giornale che, secondo la ricostruzione, sarebbero riconducibili a tre abbonati.

Gli esiti delle perquisizioni hanno consentito di confermare l’ipotesi investigativa nei confronti di due indagati: uno era dedito alla pubblicazione delle copie de L’Unione Sarda ma anche di altri quotidiani e riviste periodiche sui gruppi social, l’altro alla diffusione e alla modifica, mediante l’eliminazione dei codici riconducibili agli abbonati.

Sono stati sequestrati i telefoni e gli account social e, in particolare, il personal computer di uno degli indagati, sul quale stati trovati ulteriori elementi che evidenziano il suo coinvolgimento anche nella rivendita illecita di abbonamenti al servizio Iptv.

Le attività investigative proseguono per identificare i clienti del servizio streaming illegale.

