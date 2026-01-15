Domani, 16 gennaio, alle ore 11, nella Sala Polivalente (II piano) del Centro di aggregazione di Piazza Sì ’e Boi, a Selargius, si terrà l’incontro pubblico dal titolo: "Il ruolo dei presidi socio-educativi-sanitari nel supporto ai minori con fragilità". Il programma prevede una introduzione di Augusta Cabras, presidente Cooperativa Sociale Schema Libero Baunei, responsabile del progetto Passi.

Responsabile Progetto P.A.S.S.I.

Relatori: Daniela Nieddu, psicologa specializzanda in psicoterapia che interverra sul tema "Il sistema di tutela e presa in carico dei minori con disabilità", Alice Cuboni, psicologa formata in neuropsicologia e disturbi del neurosviluppo, su "Il ruolo della clinica nella diagnosi precoce e nel coordinamento terapeutico", Laura Caddeo, già dirigente scolastica, su "Le scuole come presidi educativi e comunitari" Stefania Funedda, pedagogista, su "La logistica come base strutturale dell’adattamento sociale: gli aspetti funzionali di uno spazio", Stefania Funedda, pedagogista, su "Servizi territoriali e supporto alle famiglie", Gabriella Mameli, vicesindaco e Assessore agli Affari Generali del Comune di Selargius su "Servizi territoriali e supporto alle famiglie". I lavori saranno moderati da Cristina Pilleddu, Associazione New Deal ETS. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza, con particolare invito a famiglie, operatori socio-educativi, insegnanti e professionisti del settore.

