Si sta ingrossando pericolosamente il mare nel tratto tra Cagliari e Capoterra della Statale 195 “Sulcitana”.

La strada, in particolare il tratto costiero molto vicino alla carreggiata, è “osservata speciale” per il pericolo di mareggiate che potrebbero comprometterne la sicurezza. Il forte vento ha già fatto cadere i rami di alcuni alberi.

Personale e mezzi dell’Anas stanno monitorando il tratto di strada in stretto raccordo con Prefettura e Protezione civile. Per il momento la situazione è sotto controllo. Possibili, molto probabili a questo punto, chiusure al traffico del tratto Cagliari-Capoterra, «qualora le onde dovessero superare il livello di allerta» e per «il tempo strettamente necessario».

In questo momento siamo ancora nella fase di allerta arancione, secondo le previsioni la situazione dovrebbe peggiorare dopo mezzogiorno.

(Unioneonline)

