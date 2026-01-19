Statale 195 chiusa per rischio inondazione, frana sulla 198 a GairoLa decisione della Protezione civile: stop alla circolazione sulla strada che collega Cagliari e Capoterra
La prima grossa decisione sull’allerta meteo è arrivata: la Protezione civile della Sardegna ha ordinato la chiusura della Statale 195, nel tratto costiero, tra Cagliari e Capoterra, dal chilometro 5 al chilometro 11. Lo stop alla circolazione è arrivato poco prima delle 12. Il percorso alternativo è quello dalla statale 130.
I vertici della Protezione civile sono tutti nella sede di via Vittorio Veneto a Cagliari: la Statale 195 si blocca per il rischio di inondazione a causa della mareggiata.
Intanto a Gairo, in Ogliastra, si è registrata una frana che ha portato alla chiusura della Statale 198, poi riaperta dopo alcune ore: il traffico ora è regolare.
