La prima grossa decisione sull’allerta meteo è arrivata: la Protezione civile della Sardegna ha ordinato la chiusura della Statale 195, nel tratto costiero, tra Cagliari e Capoterra, dal chilometro 5 al chilometro 11. Lo stop alla circolazione è arrivato poco prima delle 12. Il percorso alternativo è quello dalla statale 130.

I vertici della Protezione civile sono tutti nella sede di via Vittorio Veneto a Cagliari: la Statale 195 si blocca per il rischio di inondazione a causa della mareggiata.

Intanto a Gairo, in Ogliastra, si è registrata una frana che ha portato alla chiusura della Statale 198, poi riaperta dopo alcune ore: il traffico ora è regolare.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

© Riproduzione riservata