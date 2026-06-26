Le alte temperature e i disagi non risparmiano il Policlinico di Monserrato, dove anche questa mattina i pazienti in attesa negli ambulatori del primo piano hanno dovuto fare i conti con il caldo. Una situazione che, come segnala un lettore a Unionesarda.it, andrebbe avanti «da circa una settimana».

L'emergenza legata alle temperature record che stanno investendo la Sardegna – così come gran parte dell'Europa – non riguarda però solo il Policlinico. Il problema si aggiunge a quello già segnalato al Businco (e Brotzu), dove è stato disposto l'acquisto urgente di 130 ventilatori, bottigliette d'acqua e pellicole oscuranti per le vetrate, nel tentativo di proteggere pazienti, personale e reparti dal calore provocato dall'esposizione al sole.

Se all’Oncologico il problema è legato a un impianto di climatizzazione ormai datato, che necessita di interventi strutturali e quindi non risolvibili nell'immediato (tradotto: non basteranno un paio d’ore per tornare alla normalità), al Policlinico la situazione sarebbe diversa. Il disagio, infatti, sarebbe circoscritto agli ambulatori del primo piano e, fanno sapere dall'Aou, i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata