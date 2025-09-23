Il 4 ottobre a Serdiana la quarta edizione del Wine Festival “Intrecci di vite”La manifestazione si aprirà alle 16 nelle vie del centro storico
Vino, buon cibo, musica e cultura. Torna a Serdiana la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
La manifestazione si aprirà alle 16 nelle vie del centro storico con le degustazioni dei vini delle Cantine Argiolas, Pala, Audarya, Corda, Faragò, Mulleri, Mora&Memo, Altea Illotto e delle Cantine di Dolianova. I visitatori potranno inoltre apprezzare i dolci e i prodotti tipici del paese proposti negli stand della Pro Loco e delle associazioni Gocce di Solidarietà, Terzo Tempo e dell’oratorio di San Salvatore.
Alle 17.45 nella Casa Museo (ex casa Mura) la vendemmia dei bambini, con la pigiatura dell’uva tradizionale. Alle 18.30 la presentazione del progetto “Il giardino dei saperi” che sarà realizzato dal Comune in collaborazione con l’Università di Cagliari. Alle 19.30 la sfilata delle maschere tradizionali per le vie del paese con i Mamutzones Antigos di Samugheo. Alle 21.30 in Piazza dei Caduti l’omaggio a Fabrizio De Andrè con il concerto del gruppo Zirichiltaggia.