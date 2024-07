Si è svolta, a Sinnai, la cerimonia di "passaggio di campana" nell'ambito del Lions Club Sinnai, durante la quale il presidente uscente, Giambattista Spina, dopo aver illustrato il bilancio dell'attività dell'anno "Lionino", ha augurato il buon lavoro al neo presidente Fabrizio Lecca e al direttivo che è stato confermato

Spina ha avuto modo di presentare l’ultimo “service” della sua gestione, nata dalla condivisione di intenti con il comando di Polizia locale di Sinnai, che è referente del progetto “Comune cardio protetto”.

Il Lions si è sempre distinto in iniziative a favore della tutela della salute della cittadinanza (da ricordare le giornate della salute in pineta) pertanto, i Lions hanno voluto donare un ulteriore defibrillatore alla Polizia locale per allestire un veicolo in dotazione e garantire un servizio aggiuntivo alla collettività.

“Sono felice di aver concluso il mio mandato con questa importantissima iniziativa in collaborazione con la Polizia Locale di Sinnai”, ha affermato il Presidente uscente, al quale ha fatto eco Fabrizio Lecca, neo Presidente che ha voluto garantire una continuità dell’ottimo lavoro svolto dal collega.

“Se la Polizia Locale è al servizio del cittadino”, riferisce il comandante Fiori, presente alla cerimonia, “ora, grazie ai Lions, lo è ancora di più per il fatto che, oltre svolgere il servizio d’istituto, garantirà la presenza di un DAE a bordo del veicolo di servizio, incrementando, così, la tempestività di intervento, in caso di necessità”.

Il personale del Comando di Polizia locale di Sinnai ha conseguito, preventivamente, la qualificazione di “operatore BLSD” per l'utilizzo del defibrillatore. Un dono a beneficio dell'intera comunità e di ogni emergenza.





