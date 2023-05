Tre fenicotteri che fanno l’amore.

Il curioso scatto arriva da Quartu, precisamente dall’oasi di Molentargius.

A immortalare l’accoppiamento “multiplo” è stato un lettore, Sergio Fermi.

La primavera è la stagione della riproduzione per i fenicotteri, che in questo periodo si lanciano anche in voli e parate di corteggiamento, dando vita a un vero e proprio rituale “nuziale”.

Una volta che gli esemplari si sono accoppiati, la femmina depone le uova che si schiudono dopo 28 giorni, dando alla luce i pulli dal piumaggio bianco.

I piccoli verranno poi nutriti dal latte di entrambi i volatili genitori per 2 mesi, fino a quando il piccolo non avrà sviluppato completamente il suo becco per cibarsi da solo. A quel punto il piumaggio inizierà ad assumere l’inconfondibile colore rosa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata