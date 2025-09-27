Una notte di controlli straordinari tra Sestu, Quartu e Monserrato per i carabinieri impegnati a contrastare comportamenti devianti e garantire la sicurezza nella movida.

Dalla tarda serata di ieri fino alle prime ore del mattino, le Stazioni locali insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile e alle Stazioni di Burcei e Selargius hanno effettuato verifiche su 63 persone e 42 veicoli.

Nel corso dell’attività sono stati segnalati cinque assuntori di droga: tra questi un 41enne disoccupato di Sestu con marijuana e cocaina, un 39enne panettiere di Maracalagonis con cocaina, due minorenni di 16 e 17 anni trovati con hashish e marijuana a Burcei e un 32enne tunisino domiciliato a Monastir con hashish.

Un 36enne disoccupato di Selargius è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un machete.

Nella stessa notte, a Monserrato, i carabinieri hanno arrestato una 24enne destinataria di un’ordinanza di carcerazione per reati contro il patrimonio, mentre a Selargius è stato arrestato un 36enne già agli arresti domiciliari, sostituiti con la custodia in carcere.

I controlli stradali hanno portato al deferimento di tre conducenti per guida in stato di ebbrezza e al sequestro di veicoli.

Tra questi, un 39enne di Sinnai con tasso alcolemico di 1,90 g/l alla guida di una Citroën C5, e un 40enne di Sestu sorpreso senza patente e con auto priva di assicurazione.

Infine, sono stati deferiti per evasione un 77enne pensionato e un 24enne, entrambi di Monserrato, sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni nonostante fossero sottoposti a misure restrittive.

(Unioneonline/Fr.Me.)

