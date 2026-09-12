Dolianova aderisce alla campagna di Legambiente "Puliamo il Mondo"Appuntamento il 3 ottobre
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C’è anche Dolianova tra i comuni sardi che aderiscono a “Puliamo il Mondo”, la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti ideata da Legambiente e patrocinata dalla Commissione Europea.
La manifestazione, giunta quest’anno alla 34^ edizione, si svolgerà il 3 ottobre prossimo. L'obiettivo è coinvolgere la popolazione sui temi della tutela ambientale e della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti.
All'iniziativa sono invitate a partecipare tutte le associazioni del paese. Il ritrovo è previsto per le 9 al campo sportivo di Sant'Elena per poi spostarsi a Funtana de Pirastu dove l'area sarà ripulita dai rifiuti. Ai ragazzi sarà fornito il kit "Puliamo il Mondo".
Le associazioni dovranno comunicare la loro adesione entro il 22 settembre.