Il Comune di Guasila ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate ai lavori di rigenerazione urbana della “Zona Verde” del paese. L’iniziativa rientra nelle politiche di riqualificazione degli spazi pubblici e mira a valorizzare le aree verdi e gli spazi di aggregazione per la comunità. Si tratta di una procedura negoziata senza bando, con aggiudicazione al prezzo più basso tramite ribasso percentuale. L’importo complessivo dei lavori è di circa 498mila euro (al netto di IVA), comprensivo di opere a misura, manodopera e oneri per la sicurezza. La Giunta comunale, guidata dalla sindaca Paola Casula, ha approvato diversi progetti legati alla riqualificazione delle aree cittadina destinate allo svago e al tempo libero.

Per partecipare, le imprese devono essere registrate sulla piattaforma telematica Digital PA, dove sono disponibili tutte le informazioni e i documenti di progetto. L’avviso resterà pubblicato per almeno 15 giorni, garantendo la massima trasparenza e il rispetto dei principi di concorrenza, con attenzione alla partecipazione di micro, piccole e medie imprese locali. Il progetto completo, con i principali elaborati tecnici, è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Guasila, nella sezione dedicata “Rigenerazione Zona Verde”.

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