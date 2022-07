Si terranno oggi alle 18.30, a Guasila, nella chiesa parrocchiale Vergine Assunta, i funerali di Daniele Pitzalis, il ventenne morto sabato pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto nella provinciale 39, tra Selegas e Ortacesus.

Daniele stava facendo un giro di prova in sella alla moto enduro di un suo amico, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada a due chilometri di distanza dal centro abitato di Ortacesus.

A nulla sono serviti i soccorsi, pur tempestivi, dell'ambulanza medicalizzata Mike 65 di Senorbì. Per lo sfortunato centauro non c'è stato nulla da fare.

Lascia nel dolore il padre Fabrizio, la mamma Marisa, la sorella Roberta e la fidanzata Aurora; ma sono tantissimi gli amici e i conoscenti sconvolti e in lacrime per l’ennesima tragedia che ha colpito la comunità di Guasila.

L’amministrazione comunale ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

Durante i funerali verranno esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e verranno sospese le attività pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori.

