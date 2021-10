Il Festival dell’Altrove di Guasila giunge alla sua quinta edizione. Il Premio letterario dedicato all’antropologo, scrittore e poeta Giulio Angioni, voluto e organizzato dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Comunicazione del Comune di Guasila e l’associazione Enti locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, è arrivato al momento delle premiazioni dei racconti. Il tema della quinta edizione è stato “Giallo oro. Il romanzo giallo nelle sue diverse espressioni”. Come ne L’Oro di Fraus, considerato all'origine del filone del romanzo giallo o noir sardo, dove l'autore prende coscienza della società, attraverso la scoperta e lo studio socio-antropologico dei problemi.

Oggi alle 17.30 in via Segariu, l’inaugurazione del murale dell’artista Lorenzo Muntoni; alle 18 nell’auditorium comunale le premiazioni del concorso letterario per la categoria maggiorenni. Introduce la serata Giovanni Gusai, autore del libro “Come in cielo, così in mare” e vincitore della prima edizione del Premio letterario Giulio Angioni. Si prosegue alle 21, nell’auditorium, con lo spettacolo “Sardi della pianura” di e con Flavio Soriga e Renzo Cugis. Il commento del sindaco Paola Casula: "L'edizione 2021 si veste di color oro anche come simbolo di rinascita, dopo l'edizione del 2020 che è stata dedicata alla pandemia. Una speranza di ritorno alla vita e la scelta di ricominciare, senza aver mai smesso, a investire sulla cultura come bene prezioso, per la persona e per l'intera comunità”.

