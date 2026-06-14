Guasila, l’ambulatorio Ascot diventa operativo due volte a settimanaEcco le date e gli orari di apertura
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La sindaca di Guasila, Paola Casula, ha reso noto il calendario delle aperture dell’Ascot (Ambulatorio straordinario di comunità territoriale) ospitato nei locali della guardia medica di via Piazza De Gasperi 4, a servizio dei cittadini del paese e del territorio della Trexenta.
L’ambulatorio sarà operativo sempre dalle 15 alle 19 nelle giornate di domani, lunedì 15 giugno, mercoledì 17 giugno, lunedì 22 giugno, mercoledì 24 giugno e lunedì 29 giugno.
Attraverso una comunicazione rivolta alla popolazione, la sindaca ha invitato i cittadini a condividere le informazioni con parenti e amici, affinché il servizio sia conosciuto dal maggior numero possibile di persone.
La sindaca Casula ha inoltre annunciato che, di mese in mese, verranno resi noti i nuovi giorni e gli orari di apertura dell’Ascot. L’attivazione del servizio si inserisce nel quadro delle difficoltà legate alla carenza di medici di base in Sardegna e nelle aree interne, dove i piccoli comuni e l’elevata presenza di popolazione anziana rendono sempre più urgente garantire servizi sanitari di prossimità.