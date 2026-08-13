Una mattinata di sport, emozioni e sorrisi, nel segno dell’inclusione. È quella vissuta ieri dai ragazzi del progetto “Estate al mare”, che nella splendida cornice del Chia Laguna Resort hanno avuto l’opportunità di scendere in campo insieme a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 e protagonista di una delle pagine più importanti del calcio italiano.

Accompagnati dai loro educatori, i ragazzi hanno condiviso con Zambrotta e con il suo staff un’esperienza all’insegna dello sport e della socialità. Un incontro che è andato ben oltre il semplice momento sportivo, trasformandosi in un’occasione di relazione, partecipazione e condivisione.

Ed è proprio attraverso lo sport che, ancora una volta, è stato possibile abbattere barriere e creare occasioni di incontro. In campo non ci sono state differenze, ma soltanto la voglia di stare insieme, divertirsi e vivere un’esperienza nuova. A raccontare la mattinata, più di tante parole, sono stati gli sguardi e i sorrisi dei ragazzi, pieni di entusiasmo ed emozione.

L’iniziativa è stata proposta dalla GZ19 Football Legend Academy e fortemente voluta dalla Vicesindaca e Assessora allo Sport Elisabetta Loi e dall’assessora alle Politiche sociali Manuela Serra. L’appuntamento si inserisce nel percorso promosso dall’Amministrazione per rafforzare il ruolo dello sport quale strumento di partecipazione, crescita personale e inclusione sociale.

La presenza di Zambrotta ha dato un significato particolare alla giornata. Un campione conosciuto e amato da generazioni di appassionati che, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria passione, ha contribuito a regalare ai ragazzi un momento che difficilmente dimenticheranno.

«Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, perché permette di incontrarsi, conoscersi e superare le barriere», è il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa, diventato concreto nei sorrisi e nell’entusiasmo dei giovani partecipanti.

Al termine della mattinata sono arrivati i ringraziamenti a Gianluca Zambrotta, Fabiana e Luca e a tutto lo staff della GZ19 Football Legend Academy, al Chia Laguna Resort, alla Cooperativa Laboratorio Sociale e agli uffici che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

Una giornata che ha lasciato un segno importante: perché quando lo sport riesce a diventare occasione di incontro e inclusione, il risultato più bello non è sul tabellone, ma negli occhi di chi ha avuto la possibilità di viverlo.

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