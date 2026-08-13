Mandas festeggia i 101 anni di Olga Spano Lallai, figlia del ferroviere mandarese Battistino Spano e di Francesca Lallai. Nata a Cagliari l’11 agosto 1925, durante una delle tappe ferroviarie del padre, Olga ha sempre mantenuto un forte legame con il paese. Da bambina viveva con la famiglia in via Scalas e frequentò parte delle scuole elementari a Mandas, nel palazzo che oggi ospita il Comune. «È una fonte storica unica nel suo genere», sottolinea il sindaco Umberto Oppus, che le ha rivolto gli auguri personali, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità.

Olga sposò il poliziotto mandarese Ilvo Pitzalis, fratello, tra gli altri, di Paolo e Giovanni, e dalla loro unione sono nati quattro figli. Da qualche tempo vive ad Alghero con la figlia più piccola, Tiziana Pitzalis.

La sua storia familiare si intreccia con quella di Mandas: il padre Battistino, Cavaliere di Vittorio Veneto, è stato ferroviere e la sua vicenda è ricordata nei libri di Oppus dedicati alla storia delle ferrovie e alle famiglie del paese. «Pur nata a Cagliari in una delle tappe “ferroviarie” del padre – ricorda Oppus – è sempre rimasta legata ai suoi ricordi mandaresi». Tra i suoi parenti anche la famiglia Sardara: Olga è cugina di primo grado del padre del presidente della Dinamo Sassari, anch’egli di origini mandaresi.

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