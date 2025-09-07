Intervengono per una lite e trovano una discarica abusiva di 600 metri quadri, piena di rifiuti speciali e pericolosi.

Succede a Guamaggiore, dove i carabinieri della Stazione di Guasila hanno deferito in stato di libertà quattro persone per violazione delle normative ambientali. Si tratta di tre stranieri, ambulanti con regolare permesso di soggiorno, e di un pensionato di 82 anni del posto.

I militari, si legge nel comunicato dell’Arma, sono intervenuti dopo la chiamata di un cittadino al 112, per segnalare una lite scoppiata in un’abitazione del centro. Giunti sul posto, hanno accertato che i tre stranieri, temporaneamente ospitati presso l’abitazione del pensionato, avevano trasformato il cortile e due capannoni adiacenti, per una superficie complessiva di circa 600 metri quadrati, in un deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi.

C’erano pezzi di ferro, accumulatori esausti, olii usati, mobili dismessi, parti meccaniche di veicoli e tanto altro materiale di scarto.

Sul posto è stato poi chiamato il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Cagliari, che ha dichiarato l’abitazione e le sue pertinenze inabitabili per gravi motivi igienico-sanitari. Successivamente, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mandas hanno effettuato un sopralluogo tecnico, dichiarando l’immobile inagibile anche sotto il profilo strutturale.

I tre cittadini stranieri sono stati allontanati immediatamente dall’abitazione, mentre il pensionato è stato preso in carico dal servizio sociale comunale e ricollocato presso l’abitazione di un familiare residente in paese. L’intera area e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Ai quattro sono stati contestati, in concorso, i reati di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata