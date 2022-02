È stata inaugurata la nuova palestra comunale di Guamaggiore, realizzata in via Tevere, di fianco alla scuola primaria del paese. Dopo il taglio del nastro gli alunni hanno praticato alcune attività sportive nelle varie discipline che possono essere ospitate all’interno della struttura.

"Riteniamo fondamentale investire per la realizzazione di nuovi spazi che possano favorire la crescita e la formazione dei nostri ragazzi e ragazze, anche attraverso lo sport e il gioco", ha detto il sindaco Nello Cappai. La palestra, interamente riscaldata, è stata allestita con attrezzatura del tutto nuova.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di estendere il suo utilizzo a tutte le fasce d’età della popolazione: verranno promossi diversi progetti, tra i quali anche i corsi di ginnastica dolce per gli anziani. Si tratta di una struttura all’avanguardia, motivo di orgoglio per un piccolo centro che sfiora i mille abitanti.

"La palestra, completamente rinnovata, si candida a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità", sottolinea l'assessore e vicesindaco Nicola Caria. Gli studenti e le associazioni sportive possono ora tornare a praticare sport in sicurezza: per loro un atteso rientro alla normalità, dopo le tante restrizioni dovute al diffondersi del Covid-19.

© Riproduzione riservata