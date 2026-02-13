Un contributo regionale di 3.000 euro è stato assegnato al Comune di Guamaggiore per l’acquisto di libri destinati alla biblioteca comunale. La somma, già formalmente accettata dall’amministrazione comunale con apposita determina, servirà ad ampliare il patrimonio librario e a promuovere la lettura tra cittadini e giovani studenti.

La gestione dei fondi avverrà con criteri trasparenti: almeno il 30 per cento dei libri acquistati dovrà provenire da case editrici con sede legale in Sardegna, mentre gli acquisti saranno effettuati presso tre librerie selezionate per lo sconto più conveniente sul prezzo di copertina. Le librerie individuate sono la Cartolibreria La Sorgente di Serramanna, la Libreria Gramar di Senorbì e la Libreria L’Isola dei Libri – Libreria Tiziano di Cagliari, ciascuna destinataria di mille euro del contributo.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Regione Sardegna e del Comune di Guamaggiore per sostenere la cultura e rendere accessibile a tutti nuove risorse editoriali, rafforzando l’offerta culturale del territorio e incentivando la lettura come strumento di crescita personale e collettiva. La biblioteca comunale del piccolo paese della Trexenta potrà quindi ampliare il proprio catalogo, garantendo titoli aggiornati e diversificati, contribuendo a creare uno spazio di conoscenza e aggregazione per la comunità locale.

© Riproduzione riservata