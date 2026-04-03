Guamaggiore: contributo fino a 800 euro per cittadini con fibromialgiaPossono presentare domanda i cittadini in possesso di certificazione medica aggiornata
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Il Comune di Guamaggiore ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l’Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) 2026, destinata ai residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.
Il contributo economico, previsto dalla legge regionale del 2019, può arrivare fino a 800 euro e sarà erogato previa rendicontazione delle spese. Possono presentare domanda i cittadini in possesso di certificazione medica aggiornata rilasciata da specialista abilitato e non già beneficiari di altre sovvenzioni per la stessa patologia.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile, a mano presso l’Ufficio Protocollo o via PEC all’indirizzo protocollo.guamaggiore@pec.it, corredate da documento di identità, certificazione medica, attestazione Isee aggiornata e codice Iban.
L’importo del contributo può essere modulato in base al reddito del beneficiario. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Guamaggiore.