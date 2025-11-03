Grande festa per i primi sessant’anni della Polisportiva Muravera calcio. Nella serata di domenica la nuova società nata due anni fa ha voluto ricordare la storia di una squadra che - nata nel 1965 - è stata capace di arrivare sino alla serie D.

Il primo presidente fu Mario Marinelli ma rimase in carica solo un anno. Gli subentrò il vice Gianpaolo Pisano che negli anni successivi (ricoprì la la carica di presidente nel 1966 e poi dal 1975 al 1981) fece crescere la polisportiva lasciando un ottimo ricordo (la squadra vinse per la prima volta il campionato di seconda categoria). Diversi i presidenti che si sono alternati in questo 60 anni. Fra i tanti ieri era presente Tullio Falchi che fu anche un grande bomber del Muravera e lo storico segretario (oggi al Cos) Franco Palleschi.

La celebrazione si è tenuta nel villaggio Quattro Mori della famiglia Farci: Luciano fu presidente nei primi anni ‘Novanta e artefice del rilanciò di una squadra che in quel periodo navigava in acque agitate (rimase nella storia l’acquisto del bomber Aldo Quartieri).

Ad animare la serata Carlo Cuccu e Giorgio Pisanu. Sul palco c’era la nuova dirigenza al completo: il presidente Gilberto Porru, il vice Mirko Magliocca, i segretari Davide Fornaciari e Mirko Locci e il tesoriere Stefano Boi (anche lui ex presidente ed ex calciatore dal talento sopraffino). Con loro i giocatori che stanno disputato il campionato di terza categoria.

Gli auguri alla società sono arrivati persino dalla Federazione con Fabrizio D’Elia, presente assieme all’assessore allo sport del Comune di Muravera Matteo Plaisant che ha assicurato la disponibilità a breve (una decina di gironi) del campo sportivo comunale appena ristrutturato. Entro la metà del mese di novembre, insomma, si dovrebbe disputare la prima partita in casa dopo più di un anno di lavori.

