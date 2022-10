Quattrocento - più uno - anni di festeggiamenti per Sant'Amatore, percorsi enogastronomici e una mostra in onore di Sant'Antioco: sono questi alcuni dei punti nel programma della trentesima sagra della Lumaca di Gesico, che si aprirà con la serata di sabato 8 ottobre. Si prosegue poi il 14, 15, 16 e 17 ottobre.

Si inizia con il convegno alle 18, “Percorsi enogastronomici, culturali e naturalistici", nel quale interverranno il sindaco di Gesico Terenzio Schirru, il sindaco di Guasila e presidente Unione dei Comuni della Trexenta Paola Casula, gli esperti Paola Ugas, Paola Cogoni, Raimondo Mandis, Franco Camba e il consigliere regionale Fausto Piga. Dalle 20 la kermesse gastronomica “La lumaca d'oro”: la gara tra ristoratori presentata da Pierpaolo Argiolu.

C'è attesa per la venticinquesima edizione della Corsa delle lumache, in programma venerdì 14 ottobre dalle 15 alle 16,30 nella palestra comunale. Si tratta di una divertente manifestazione per bambini con tanto di qualificazioni, finalissima e premiazione dei vincitori. Alle 21.30, al termine della Processione di Sant’Amatore, serata etnico-musicale a cura del maestro Andrea Puddu, con Gianni Atzori, Jonathan della Marianna, Giusy Onnis e Gianluca Podda.

