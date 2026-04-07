Successo oltre le aspettative per il raduno di auto d’epoca che, nel giorno di Pasquetta, ha animato le vie di Gesico, nel cuore della Trexenta. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro, ha trasformato la giornata in una festa tra motori, paesaggi e sapori locali. Numerose le vetture storiche arrivate da tutta la Sardegna. I gruppi Old Cars Friends e i 500entisti si sono dati appuntamento in piazza Padre Fausto Cuccu e da lì, in carovana, hanno attraversato il centro abitato fino al monte San Mauro.

Dopo la sosta panoramica con aperitivo, auto e visitatori si sono ritrovati nella sala comunale polivalente Su Livariu, dove i “gioielli” che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e internazionale sono rimasti in esposizione fino a tarda sera.

Soddisfazione da parte del comitato organizzatore. «È stata una giornata di festa per tutte le età e un contributo concreto all’organizzazione della patronale», commenta la presidente Alessandra Pardu. «Molti turisti hanno potuto scoprire il nostro borgo e assaporare le specialità enogastronomiche del territorio. Ora ci prepariamo al prossimo appuntamento di maggio».

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