È tornato a casa e sta bene George, il barboncino toy red di tre anni, che secondo il racconto delle due dog sitter che lo avevano in custodia, era stato rubato ieri mattina in via Mar Baltico nella lottizzazione di Sant'Andrea a Quartu, dopo un’aggressione. A trovarlo è stato il suo proprietario Alessandro Calvino, dentista cagliaritano, che dopo avare ricevuto moltissime segnalazioni, al ritorno dalla ferie, ieri notte aveva concentrato le ricerche del cane a Settimo.

Ed è li che ha trovato il cagnolino disteso su un prato davanti a una chiesetta. «Stava benissimo» racconta Calvino, «ed era felicissimo di vedermi. Ha riconosciuto il rumore della mia macchina come fa sempre». Il proprietario questa mattina ha comunque presentato una denuncia in questura per fare chiarezza su quanto accaduto.

Intanto le due dog sitter raccontano l'aggressione in via Mar Baltico, «abbiamo rischiato la vita per difendere il cane. Questo tipo ha anche rubato la borsa dove c'erano il portafoglio e anche dei documenti. Ci sono i testimoni che hanno visto tutto». Una di loro è finita al pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni e referto di trauma cranico e trauma alla clavicola.

© Riproduzione riservata