Un gatto colpito da un proiettile, salvato grazie al tempestivo intervento dei veterinari, e il sospetto che non si tratti di un episodio isolato. La vicenda che sta destando forte preoccupazione tra i volontari che si occupano della tutela degli animali è stata raccontata sulla pagina Facebook “Pelosi si nasce”.

Il protagonista della storia è Spolverino, un gatto trovato ferito e trasportato d'urgenza alla clinica zooiatrica Cabboi. Durante l'intervento, i veterinari hanno estratto dal suo corpo un proiettile. L’animale è sopravvissuto grazie alle cure ricevute e da ieri si trova in un luogo protetto, dove sta proseguendo il percorso di recupero.

Secondo quanto riferito dai volontari, il caso di Spolverino potrebbe non essere l'unico. Nella zona di Capitana sarebbero stati segnalati altri episodi analoghi, alimentando il timore che qualcuno stia prendendo di mira i gatti presenti sul territorio. Alla luce dell'accaduto è stata annunciata la presentazione di una denuncia contro ignoti, con l'obiettivo di consentire alle autorità di avviare le indagini per individuare il responsabile.

L'associazione invita chiunque abbia assistito a episodi simili o disponga di informazioni utili a contattare i volontari o a rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine. L'appello è anche alla massima diffusione della notizia, affinché l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni contribuisca a fermare quella che potrebbe rappresentare una grave minaccia per gli animali della zona. «Spolverino è sopravvissuto – sottolineano i volontari – ma il prossimo gatto potrebbe non essere altrettanto fortunato».

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