Simone Saiu della Gpd Assemini e Valentina Nazarov della Tespiense Quartu salgono sul gradino più alto del podio della prima edizione della Gara dei tre Parchi, la corsa di 11 km su percorso misto organizzata dalla Asd Podismo e dal Comune.

Saiu ha preceduto Stefano Cicalò della Polisportiva Gonone Dorgali e del giovanissimo Karim Darboe della Asd Podismo Sarroch: sfortunata la gara dell’altra promessa di casa, Seedya Conteh, infortunatosi quando era in testa al comando della corsa. Nazarov, invece, ha preceduto Sonia Succa dell’Atletica San Sperate e Federica Idini dell’Atletica Pula.

Alla competizione hanno partecipato oltre cento atleti, numerosi anche i partecipanti alla camminata ecologica. Degna di nota la partecipazione dell’inossidabile Carlo Porcu, dell’Atletica Selargius, 85 anni e ancora tanta voglia di correre: un esempio per tante generazioni di podisti.

Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo Sarroch, analizza la prima gara ufficiale targata Fidal organizzata in paese: «Siamo molto soddisfatti questa prima edizione, non è mai facile organizzare una gara, ma grazie al contributo dei nostri iscritti, del Comune, di polizia locale e compagnia barracellare, e dei tanti volontari che ci hanno dato una mano, è stato possibile dare vita a una grande giornata di sport. Felici anche che il percorso, che ha permesso di attraversare le principali aree verdi di Sarroch, sia piaciuto ai partecipanti: da domani ci metteremo al lavoro per progettare la seconda edizione della Gara dei tre Parchi».

