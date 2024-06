Due giovani sono rimasti feriti in un incidente nel centro abitato di Settimo San Pietro: si tratta di due 17enni di Sinnai finiti in ospedale, al Policlinico di Monserrato e al Brotzu, entrambi in codice giallo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

L'incidente si è verificato all'ingresso del paese, all'altezza del quartierie di "Bie Sinnai". Coinvolti un furgone e uno scooter. Il conducente del veicolo Iveco percorreva il centro abitato di Settimo, lungo la via San Salvatore direzione Sinnai: giunto in prossimità della via Leonardo Da Vinci svoltava a sinistra scontrandosi con uno scooter con i due ragazzi a bordo.

Il conducente e il passeggero dello scooter sono trasportati in ospedaòle, illeso il conducente del furgone. Immediato l'arrivo delle ambulanze e della Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. I rilievi di legge sono stati effettuati dall'assistente superiore Piero Cugia e dalle assistenti Ignazia Riguer e Roberta Simoni.

© Riproduzione riservata