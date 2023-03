Non cessa l’allarme per le forti raffiche di vento in Sardegna, con il bollettino della protezione civile regionale che segnala l’allerta fino alle 12 di oggi. E i comuni corrono ai ripari.

A Quartu gli uffici comunali hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura del cimitero comunale.

La disposizione è valida per l’intera giornata di oggi.

