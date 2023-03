Su un'auto rubata hanno terminato la loro fuga, inseguiti dalla Polizia, contro una vettura, con alla guida una giovane, finita poi contro il muro di un'abitazione in via Don Minzoni a Quartucciu.

È accaduto stamattina: la conducente dell'auto coinvolta nell'episodio è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale in condizioni per fortuna non gravi.

Le due persone che si trovavano sul mezzo risultato rubato sono state invece fermate dai poliziotti del commissariato di Quartu: la loro posizione verrà valutata nel corso della giornata e potrebbe scattare l'arresto.

Le pattuglie della Polizia, secondo una prima ricostruzione, hanno intercettato l'auto rubata nella zona periferica di Quartucciu. Si sono messe all'inseguimento, cercando di garantire la sicurezza per non coinvolgere altri mezzi o persone. I fuggitivi hanno però perso il controllo della vettura in via Don Minzoni, tamponando un altro mezzo proiettato così contro il muro di un'abitazione.

Mentre il personale del 118 si occupava della donna ferita, gli agenti hanno bloccato le due persone che si trovavano sul veicolo rubato.

© Riproduzione riservata