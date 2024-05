Si sono svolti oggi a Sinnai nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara i funerali di Nicola Perra, il ragazzo di 22 anni, di Sinnai, morto domenica sera a Flumini di Quartu dopo essere finito con la sua Yamaha contro un cartello della segnaletica stradale.

Grande la commozione in una chiesa gremita, con tantissime altre persone che hanno ascoltato la messa dalla piazza. Il giovanissimo celebrante si è rivolto a Nicola «da amico, parlandogli dei suoi sogni, dei suoi 22 anni, delle sue speranze, di una vita che per lui continua in cielo».

E toccanti sono state le parole piene di dolcezza per i familiari del giovane, il babbo Paolo, la mamma Manuela, la sorella Laura, circondati dall’affetto dei presenti. Una famiglia conosciuta e stimata.

La tragedia pomeriggio sera sul litorale di Quartu col giovane che ha perso il controllo del mezzo, incendiato dopo lo schianto. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

