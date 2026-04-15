La dermatite nodulare contagiosa è tornata in Sardegna: un focolaio di Lumpy Skin Disease, la terribile malattia dei bovini, è stato rilevato nelle campagne di Muravera.

Il caso risulta nel registro del bollettino epidemiologico nazionale veterinario. Sospetto e conferma risalgono a ieri, 14 aprile. A essere interessata è una mandria di 148 capi: cinque i malati, quattro sono morti (e sono stati distrutti).

L’incubo ritorna, quindi: la precedente epidemia aveva portato al blocco della movimentazione dei capi e al blocco delle esportazioni. Un periodo di mesi, fino allo scorso gennaio, durante i quali era stata avviata una massiccia (e contestata) campagna vaccinale per debellare la malattia dall’isola. Erano stati abbattuti centinaia di capi.

Si pensava che l’incubo fosse alle spalle. Ora i timori nelle campagne tornano dalle stalle alle stelle. Mentre si attende di capire se la malattia sia stata importata e in quali condizioni sia maturato il focolaio.

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