Muravera
11 settembre 2025 alle 20:43
Fiamme a Feraxi, sul posto due squadre dei vigili del fuoco di San VitoIl fuoco che sta trovando forza fra la macchia mediterranea
Incendio a Feraxi in territorio di Muravera. Le fiamme si sono sviluppate in serata col fuoco che sta trovando forza fra la macchia mediterranea. La zona è ricca anche di pini e di ginepri.
Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco di San Vito col fuoco alimentato anche dal vento. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno mobilitato i Vigili del fuoco. Al momento la situazione sarebbe sotto controllo.
