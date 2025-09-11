Incendio a Feraxi in territorio di Muravera. Le fiamme si sono sviluppate in serata col fuoco che sta trovando forza fra la macchia mediterranea. La zona è ricca anche di pini e di ginepri.

Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco di San Vito col fuoco alimentato anche dal vento. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno mobilitato i Vigili del fuoco. Al momento la situazione sarebbe sotto controllo.

