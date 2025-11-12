Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi nello stabilimento Saras di Sarroch. Un operaio è rimasto ustionato alla fronte e al collo ed è stato trasportato in codice giallo al Brotzu.

Da quanto si apprende l'operaio stava lavorando vicino a un forno quando è stato raggiunto da una fiammata. I colleghi hanno subito lanciato l'allarme e l'operaio è stato soccorso del personale del pronto intervento che si trova all'interno dello stabilimento.

Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'operaio in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata