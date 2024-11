Una carcassa di verdesca a Portu de S'Ilixi. È quanto è avvenuto quest'oggi nella spiaggia a Feraxi, nel comune di Muravera. L'esemplare sarà stato lungo almeno tre metri e presentava un taglio sul fianco sinistro.

Grande curiosità da parte dei presenti, compresi dei bambini, per il particolare ritrovamento. La verdesca, nota anche come squalo azzurro, è diffusa in particolare nel Mare Adriatico e ha dimensioni standard di circa due metri. Non è considerato pericoloso.

Non è la prima volta che una verdesca appare nella costa orientale, anche se in questo caso si tratta di una carcassa.

