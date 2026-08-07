Paese di San Vito in lutto per la scomparsa di Luigi (Gigi) Pilia, presidente della squadra di calcio e sempre attivo come volontario nei comitati, nelle sagre e ovunque c’era da dare una mano. Se ne è andato all’improvviso per un malore due giorni prima della sagra organizzata proprio dalla società di calcio, la sagra del pescatore (in programma l’8 agosto).

“E' un altro giorno triste per il San Vito Calcio – ha scritto in una nota la società - È venuto a mancare il nostro presidente. Per anni è stato la nostra guida e un punto di riferimento per dirigenti e tesserati. Amava i nostri bambini con i quali aveva un rapporto paterno e sempre pronto a soddisfare ogni loro esigenza. In questo tristissimo momento tutta la società esprime le più sentite condoglianze ad Agnese, Mirko e Damiano”.

Il comitato di Santa Maria lo ricorda come “un amico che ha sempre creduto nel valore dell'unione, della collaborazione e dell'aiuto reciproco”. E poi “ci sono persone che non hanno bisogno di grandi parole per lasciare un segno. Lo fanno con i loro gesti, con la loro presenza e con il loro cuore. Gigi Pilia è stato una di queste”.

L’amministrazione comunale di San Vito guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi ha messo in evidenza l’impegno e l’entusiasmo di Gigi, doti grazie alle quali la società di calcio negli ultimi anni ha investito nei settori giovanili e nel valore inclusivo dello sport. Domani l’ultimo saluto.

© Riproduzione riservata