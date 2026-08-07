Siurgus Donigala guarda al futuro puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico e sul miglioramento dei servizi per la comunità. Si sono conclusi infatti i lavori di consolidamento e rifacimento delle facciate della chiesa di San Teodoro, un intervento importante per la tutela di uno dei luoghi simbolo del paese. Contestualmente è stato completato anche il progetto di efficientamento energetico dell’illuminazione del campo sportivo, un’opera che consentirà di migliorare la fruibilità della struttura e di ottimizzare i consumi.

Entrambi gli interventi sono stati finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e rappresentano un investimento concreto per il territorio. «Sono opere che ci permettono da una parte di preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico e dall’altra di offrire servizi migliori ai cittadini e alle associazioni sportive – sottolinea il sindaco Antonello Perra –. Ringraziamo la Regione per il sostegno e le imprese che hanno lavorato con grande professionalità, anche in condizioni particolarmente difficili».

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale va infatti alle aziende esecutrici che hanno portato a termine i lavori con impegno e competenza. Particolarmente impegnativo l’intervento sulla chiesa, realizzato con tecniche di edilizia acrobatica che hanno richiesto grande preparazione e attenzione, soprattutto durante le giornate caratterizzate dalle alte temperature delle ultime settimane. «Affrontare lavori in quota con questo caldo non è stato semplice – aggiunge Perra – ma la professionalità degli operatori ha permesso di rispettare gli obiettivi e restituire alla comunità un edificio più sicuro e valorizzato».

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