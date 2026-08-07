Il centro storico di Pula si prepara a ospitare la 28ª edizione di Artifolk, la rassegna dedicata al folklore, all'artigianato e alle tradizioni popolari, in programma domani e domenica. La manifestazione, organizzata dal Comune di Pula – assessorato al Turismo e Spettacolo – in collaborazione con la Pro Loco, proporrà due giornate all'insegna della cultura identitaria sarda, con sfilate, spettacoli, laboratori, musica e antichi mestieri.

Per entrambe le giornate, a partire dalle 16, gli artigiani allestiranno i propri stand lungo corso Vittorio Emanuele, in piazza del Comune e in parte di via Santa Croce, offrendo al pubblico dimostrazioni e prodotti della tradizione.

Il programma di domani prevede, in piazza del Comune, la partecipazione della Pro Loco di Segariu con la presentazione degli antichi mestieri, la filiera del grano e quella del latte, oltre alla Sagra dei Malloreddus, curata dall'Associazione Santa Margherita di Pula. Alle 20.30 partirà da piazza del Popolo la sfilata dei gruppi folk, delle maschere tradizionali e delle traccas, che attraverserà via Nora, via Amsicora e corso Vittorio Emanuele per poi fare ritorno nella piazza, dove i gruppi saranno presentati al pubblico. Alle 22 spazio alla musica con il concerto di Sandra Ligas.

Anche domenica, dalle 16, saranno aperti gli stand degli artigiani. In piazza del Comune si terrà inoltre un laboratorio dedicato ai dolci tradizionali, curato dalla Pro Loco di Quartucciu. La chiusura della manifestazione è affidata, alle 22, allo spettacolo "Pino e gli Anticorpi" in Piazza del Popolo.

Tra i protagonisti della rassegna figurano il Gruppo Folk Nora di Pula, il Gruppo Folk San Giovanni Battista di Pula, Le Janas di Bosa, il Gruppo Maschere Mamutzones di Samugheo, il Gruppo Folk Città di Dolianova, il Coro Ortobene di Nuoro e le Traccas di Pula. Ogni gruppo presenterà al pubblico la propria storia, gli abiti tradizionali e le danze del proprio territorio; il Coro Ortobene si esibirà inoltre lungo corso Vittorio Emanuele al termine della sfilata.

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