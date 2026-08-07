Enrico Pusceddu è il nuovo direttore generale della Fondazione Polisolidale che abbraccia i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, con la partecipazione del partner privato Consorzio “Progetto Sociale” e della cooperativa che attualmente gestisce la Casa di riposo di Maracalagonis.

La nomina del nuovo direttore generale della Polisolidale (fatta attraverso un bando pubblico) è stata comunicata dai sindaci di Maracalagonis Francesca Fadda (attualmente presidente della stessa Fondazione), assieme ai sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Burcei, Marcello Malloru.

Enrico Pusceddu resterà in carica per tre mesi (prorogabili), in attesa della modifica dello Statuto dell'Ente.

Enrico Pusceddu è stato per dieci anni sindaco del Comune di Samassi. Vanta numerosi incarichi istituzionali e associativi che testimoniano una profonda conoscenza del funzionamento degli Enti pubblici e delle reti territoriali.

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