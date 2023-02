Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio davanti al parco del Sole in via Turati, a Quartu, dove una perdita di gas al secondo piano di una palazzina, ha provocato un’esplosione mandando in frantumi la vetrata e lesionato gravemente il balcone esterno.

I proprietari, sotto shock hanno riportato per fortuna solo delle leggere escoriazioni, ma poteva finire in tragedia se fosse esplosa la bombola.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, un’ambulanza della Misericordia di Quartu e la polizia.

L’unica cosa certa per ora, è che si è formata una sacca di gas. La veranda, chiusa da una vetrata, si è impregnata e il balcone, a seguito del botto, si lesionato con delle crepe profonde.

Saranno adesso le indagini dei vigili del fuoco a stabilire se la perdita sia derivata dalla rottura di una tubatura.

