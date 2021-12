Dopo quella di Monserrato, esplosione anche a Sinnai, nella via Angioi.

A provocarla molto probabilmente una fuga di gas, ma si attendono gli esiti degli accertamenti.

Un 70enne, V.U., ha riportato ustioni (sembra di secondo grado) su diverse parti del corpo e uno stato di intossicazione, è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. Probabilmente stava preparando il caffè: al momento dell'apertura della bombola c'è stata la detonazione col fumo che si è sprigionato dalle fiamme per un’altezza di diversi metri su tutto il rione. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri di Sinnai. Sono in corso gli accertamenti tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. L'esplosione ha provocato anche danni nella vecchia abitazione.

© Riproduzione riservata