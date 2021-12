Un'esplosione, il crollo, i soccorsi. Tragedia sfiorata in via del Redentore a Monserrato per una perdita di gas sembra dall'impianto di una palazzina: è crollato un terrazzino dal terzo piano e nella deflagrazione è rimasta ferita una persona.

È accaduto attorno alle cinque. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

La persona che si trovava nella casa è stata accompagnata in ospedale. Intanto la strada è stata chiusa al traffico e sono in corso le verifiche sulla palazzina da parte dei vigili e sull'impianto del gas di città.

