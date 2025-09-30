Scontro auto-moto nel pomeriggio sulla strada provinciale che da Escalaplano porta a Orroli.

Il centauro è volato sull'asfalto: il soccorso è stato immediato, è stato necessario l’intervento dell'elisoccorso dell’Areus.

Il ferito è stato accompagnato in codice rosso sulla rotta verso l’ospedale Brotzu di Cagliari: non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi di legge sono stati effettuati i carabinieri di Jerzu.

