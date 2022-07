Ladro “scroccone” di Sanluri nei guai: ieri a Castiadas i carabinieri della locale Stazione in seguito a indagini di polizia giudiziaria hanno deferito per furto e aggravato un 41nne disoccupato, autore di numerose intrusioni indesiderate e di diversi furti.

Lo scorso 22 maggio l’uomo si è introdotto di mattina in una casa di Castiadas, lì ha mangiato qual che che ha trovato in frigo e se n’è andato via con un “souvenir”, un lettore cd.

Nel pomeriggio dello stesso giorno è entrato abusivamente nel campeggio Capo Ferrato a Costa Rei: a nulla è servito l’invito della proprietaria ad allontanarsi, è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Non contento, l’indomani si è presentato di nuovo nello stesso campeggio, dove ha preso alcune confezioni di mayonese e ketchup dal ristorante prima di sdraiarsi sul lettino di un bungalow per dormire. Ancora una volta la proprietaria ha chiamato gli uomini dell’Arma per mandarlo via.

Qualche giorno più tardi, sempre lui, è stato notato mentre indossava un paio di scarpe decisamente grandi per lui, oltre a dei pantaloncini e una maglietta anch’essi troppi grandi: erano stati rubati a due tedeschi in vacanza allo stesso residence.

(Unioneonline/L)

