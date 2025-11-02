Donori, festa delle Forze Armate con il complesso strumentale "Ennio Porrino"La festa dell'Unità Nazionale, in programma il 4 novembre, si aprirà alle 8.45 in Piazza Italia
Un omaggio in musica ai caduti di tutte le guerre in occasione della giornata delle Forze Armate.
La festa dell'Unità Nazionale, in programma il 4 novembre, si aprirà alle 8.45 in Piazza Italia con il raduno dei partecipanti e la partenza del corteo accompagnato dai musicisti del complesso "Ennio Porrino" di Elmas.
Alle 10, nella chiesa di San Giorgio, la messa in ricordo dei caduti officiata da don Antonio Miccichè.
Alle 11 l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro in Piazza dei Caduti seguita dall'esibizione musicale del complesso strumentale diretto dal maestro Ignazio Perra.