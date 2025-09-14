Paura a Decimomannu, dove una donna è stata aggredita da centinaia di vespe dopo avere inavvertitamente messo un piede sopra un nido.

È successo a Santa Greca, dove si sono vissuti minuti di paura. La donna – punta più volte - è stata soccorsa da un passante, che in auto aveva un kit d’emergenza contro l’anafilassi. Poi l’arrivo sul posto del 118.

