Ha finito di lavorare nel cantiere di Villasimius, poi si è fermato qualche ora in paese con amici e colleghi e a tarda sera si è messo in auto per tornare a casa, a Sinnai, per godersi la Pasqua con la compagna i suoi due bambini.

L’ultimo viaggio per Maurizio Frigau, muratore di 37 anni, che a bordo della sua Panda è finito fuori strada. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco, lui è rimasto intrappolato e ha trovato la morte. Forse ha provato a uscire dall’abitacolo, non è detto, non si esclude che sia morto nell’impatto, prima che l’auto andasse in fiamme (QUI LA NOTIZIA).

Choc a Sinnai per la morte del 37enne, che lascia la compagna Lucia Cogoni e i due figli che frequentano la prima e la quinta elementare. Grande dolore in paese e nell’azienda in cui lavorava.

Sergio Ghiani, titolare dell’impresa edile: «Ci siamo visti nel pomeriggio. Era felicissimo per i tre giorni di festa da trascorrere in famiglia. Maurizio era un gentiluomo, un lavoratore onesto, mai una discussione. Ho perso una persona straordinaria».

Tutti i dettagli nell’articolo di Raffaele Serreli su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata